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        Tekirdağ'da 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:15 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:15
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        Tekirdağ'da 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki adreste sahte zeytinyağı bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Polis ekipleri ile Şarköy İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Zeytinyağına ekipler tarafından el konuldu.

        T.C. ve S.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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