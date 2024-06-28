Tekirdağ'da 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Aramalarda, 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Zeytinyağına ekipler tarafından el konuldu.

Polis ekipleri ile Şarköy İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreslerde arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki adreste sahte zeytinyağı bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

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