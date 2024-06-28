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        Tekirdağ'da 600 dekarlık buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 600 dekarlık buğday ekili alan yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:49 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:51
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        Tekirdağ'da 600 dekarlık buğday ekili alan yandı
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        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 600 dekarlık buğday ekili alan yandı.

        Sarılar Mahallesi'ndeki buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Çorlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında 600 dekarlık buğday ekili alan yandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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