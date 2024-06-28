Tekirdağ'da 600 dekarlık buğday ekili alan yandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 600 dekarlık buğday ekili alan yandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 600 dekarlık buğday ekili alan yandı.
Sarılar Mahallesi'ndeki buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Çorlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 600 dekarlık buğday ekili alan yandı.
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