Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde ve bazı araçlarda yapılan aramalarda, 21 gram eroin, 45 gram sentetik uyuşturucu ve 96 sentetik ecza hap ele geçirildi.

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