Tekirdağ NKÜ'de "Cezaevinden Hayata Bakış" sergisi açıldı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Cezaevinden Hayata Bakış" sergisi açıldı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Cezaevinden Hayata Bakış" sergisi açıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen serginin açılışı Fen Edebiyat Fakültesi fuaye alanında düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Sergide mahkumların yaptığı yağlı boya çalışmaları yer alıyor.
Sergi açılışına, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rıfat Bircan, Cezaevi Kurum Müdürü Cemalettin Şahin, cezaevi çalışanları ve akademisyenler katıldı.
Açılışın ardından katılımcıların gezdiği sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.
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