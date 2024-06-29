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        Tekirdağ NKÜ'de "Cezaevinden Hayata Bakış" sergisi açıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Cezaevinden Hayata Bakış" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:42
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        Tekirdağ NKÜ'de "Cezaevinden Hayata Bakış" sergisi açıldı
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Cezaevinden Hayata Bakış" sergisi açıldı.

        Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen serginin açılışı Fen Edebiyat Fakültesi fuaye alanında düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Sergide mahkumların yaptığı yağlı boya çalışmaları yer alıyor.

        Sergi açılışına, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rıfat Bircan, Cezaevi Kurum Müdürü Cemalettin Şahin, cezaevi çalışanları ve akademisyenler katıldı.

        Açılışın ardından katılımcıların gezdiği sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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