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        Tekirdağ'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:44 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:44
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        Tekirdağ'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Köseilyas Mahallesinde M.S. ve B.E'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 15 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram kokain ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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