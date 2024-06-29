Tekirdağ'da 20 yıldır düzenlenen yayla şenliğiyle Karadeniz kültürü ve lezzetleri tanıtılıyor

Tekirdağ'da 20 yıldır düzenlenen "Geleneksel Yayla Şenlikleri"nde Karadeniz kültürü ve lezzetleri binlerce kişiye tanıtılıyor.

Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde bu yıl şenliklerin 20'ncisi yapılıyor.

Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen şenlik, kemençe ve davul zurna eşliğinde horon oynanmasıyla başladı.

Vatandaşlar, şenlikte Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı, karalahana çorbası, karalahana sarması gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı buluyor.

Gurbete gelen Karadeniz insanının Tekirdağ'da geleneklerini yaşatmaya devam ettiğini ifade eden Hacıoğlu, "İnsanlar burada hem müziklerini hem kültürlerini, hem yöresel lezzetlerini yaşatıyor. Bu şenlikler kentin turizmine, ekonomisine de katkı sağlıyor. Bu şenliklere sadece kentten değil, yakın iller ve Avrupa ülkelerinden de gelenler oluyor. İnsanlar burada Karadeniz kültürünü en iyi şekilde yaşatıyor." dedi.

Hacıoğlu, şenlikte insanların kendisini Karadeniz'de gibi hissettiğini aktararak, herkesin buradan keyifle ayrıldığını dile getirdi.