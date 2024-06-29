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        Tekirdağ'da 20 yıldır düzenlenen yayla şenliğiyle Karadeniz kültürü ve lezzetleri tanıtılıyor

        Tekirdağ'da 20 yıldır düzenlenen "Geleneksel Yayla Şenlikleri"nde Karadeniz kültürü ve lezzetleri binlerce kişiye tanıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 18:22 Güncelleme: 29.06.2024 - 18:22
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        Tekirdağ'da 20 yıldır düzenlenen yayla şenliğiyle Karadeniz kültürü ve lezzetleri tanıtılıyor
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        Tekirdağ'da 20 yıldır düzenlenen "Geleneksel Yayla Şenlikleri"nde Karadeniz kültürü ve lezzetleri binlerce kişiye tanıtılıyor.

        Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde bu yıl şenliklerin 20'ncisi yapılıyor.

        Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen şenlik, kemençe ve davul zurna eşliğinde horon oynanmasıyla başladı.

        Vatandaşlar, şenlikte Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı, karalahana çorbası, karalahana sarması gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı buluyor.

        Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve yakın illerde yaşayan Karadenizliler de gurbette geçen hasretlerini 20 yıldır düzenledikleri Karadeniz Yayla Şenlikleri'yle dindiriyor.

        Karadeniz kültürü ve lezzetlerinin tanıtılarak gelecek kuşaklara aktarılması için düzenlenen şenlik, binlerce kişiyi aynı horon halkasında buluşturuyor.

        Yöresel kıyafet giyen kadınlar ve şenliğe katılanlar, 3 gün süren etkinliklerde, sanatçıların kemençe eşliğinde söylediği türkülerle horon oynayıp eğleniyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, yayla şenliklerinin her yıl binlerce kişiyi ağırladığını söyledi.

        Gurbete gelen Karadeniz insanının Tekirdağ'da geleneklerini yaşatmaya devam ettiğini ifade eden Hacıoğlu, "İnsanlar burada hem müziklerini hem kültürlerini, hem yöresel lezzetlerini yaşatıyor. Bu şenlikler kentin turizmine, ekonomisine de katkı sağlıyor. Bu şenliklere sadece kentten değil, yakın iller ve Avrupa ülkelerinden de gelenler oluyor. İnsanlar burada Karadeniz kültürünü en iyi şekilde yaşatıyor." dedi.

        Hacıoğlu, şenlikte insanların kendisini Karadeniz'de gibi hissettiğini aktararak, herkesin buradan keyifle ayrıldığını dile getirdi.

        Dernek Başkanı Muharrem Akyüz ise 20 yıldır birbirinden güzel şenliklere imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Yıllar önce Tekirdağ'a gelen Bülent Topçu da şenliklerle memleket hasretini giderdiğini, şenliklerde insanların kendisini Karadeniz'deki gibi hissettiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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