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        Tekirdağ'da "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" devam ediyor

        Tekirdağ'da düzenlenen "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" kapsamında Karadenizli sanatçı Ezgi Eyüpoğlu sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 09:06 Güncelleme: 30.06.2024 - 09:06
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        Tekirdağ'da "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" devam ediyor
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        Tekirdağ'da düzenlenen "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" kapsamında Karadenizli sanatçı Ezgi Eyüpoğlu sahne aldı.

        Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" devam ediyor.

        Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen konserde şarkıcı Eyüpoğlu, Karadeniz şarkılarını seslendirdi.

        Eyüpoğlu, konser sonrası yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, şenliği düzenleyen dernek yöneticilerine teşekkür etti.

        Dernek Başkanı Muharrem Akyüz de şenlikte herkesin doyasıya eğlendiğini söyledi.

        Şenlik alanında binlerce kişiyi ağırladıklarını dile getiren Akyüz, Ezgi Eyüpoğlu'nun katılımcılara keyifli bir gece yaşattığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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