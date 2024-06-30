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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde 33 bin 680 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 10:27 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:27
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde 33 bin 680 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 33 bin 680 makaron ele geçirdi.

        Sürücü F.A. ve otomobilde bulunan Y.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Çorlu ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri U.D'yi Kazımiye Mahallesi'nde durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Çorlu'da otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehysinan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 46 fişek ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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