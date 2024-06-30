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        Babacan çifti 42 günlükken koruyucu ailesi oldukları Miran'ı şefkatle büyütüyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da 3 yıl önce koruyucu aile olmaya karar veren Gülay ve Suat Babacan çifti, 42 günlükken aldıkları Miran'ı sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:26
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        Babacan çifti 42 günlükken koruyucu ailesi oldukları Miran'ı şefkatle büyütüyor
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da 3 yıl önce koruyucu aile olmaya karar veren Gülay ve Suat Babacan çifti, 42 günlükken aldıkları Miran'ı sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

        Çocuk sahibi olamayan 44 yaşındaki Gülay ve 46 yaşındaki Suat Babacan, 3 yıl önce koruyucu ailelik için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Çift, değerlendirme sürecinin ardından 42 günlük Miran'ın koruyucu ailesi oldu.

        Miran'a sıcak yuva sunmanın mutluluğunu yaşayan Babacan çifti, çocuklarına 3 yıldır şefkatle bakıyor.

        Anne Gülay Babacan, AA muhabirine, çocukları Miran ile hayatlarının renklendiğini söyledi.

        Miran'ın kendisine annelik duygusunu yaşattığını ifade eden Babacan, "Bir çocuğa yuva açmak, bir çocuğa güzel bir gelecek sağlamak için Miran'ın koruyucu ailesi olduk. Miran bizim her şeyimiz oldu. Bizim çocuğumuz olmuyordu. Miran bizim hayatımıza 42 günlükken girdi. Miran benim bütün duygularımı bastırdı, o bizim her şeyimiz oldu. Koruyucu aile olmak çok güzel bir duygu. Herkes bir kalbe dokunsun, herkesin bu durumdaki çocuklara yuva açmasını istiyorum." dedi.

        Babacan, Miran'ın evlerinin neşesi ve mutluluğu olduğunu dile getirdi.

        Çocuklarını aile şefkatiyle büyütmenin huzurunu yaşadıklarını vurgulayan Babacan, sözlerine şöyle devam etti:

        "Koruyucu aile olmak hem çocuk hem de aile için çok güzel bir şey. Koruyucu aile olunca hayatınıza renk geliyor, yaşam tarzınız değişiyor. Her şey çocukla ilerliyor ve her şeyi onun istediği gibi yapıyoruz. Çocuğumuzla çok mutluyuz. Koruyucu aile olmadan önce Miran rüyama girdi. Ben rüyadan çok etkilendim. Eşim de sevgi evlerinde yetiştiği için oradan bir çocuğa sahip çıkmanın hayali olduğunu söylerdi. Sonra Miran'a koruyucu aile olduk ve çok mutlu olduk. Eşimle Miran için her şeyi yaparız. Herkese koruyucu aile olmayı tavsiye ederim. Bazen kan bağının değil can bağının da çok önemi var. Zaten hayatta her şey çocukla başlıyor." diye konuştu.

        Suat Babacan da kendisinin de yetiştirme yurdunda büyüdüğü, Miran ile oradan bir çocuğa koruyucu aile olma hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

        Miran'ın hayatlarına renk kattığını anlatan Babacan, "Kendi çocuğum olsa bile ben yine bir çocuğa koruyucu aile olmak istiyordum. Bizim çocuğumuz olmadı, Rabbim nasip etmedi. Ben de eşime hayalimi anlattım, koruyucu aile olalım, bir çocuğa sahip çıkalım dedim. Eşim çocukları görünce duygusal oluyordu. Çocuğumuzu bu kadar sahipleneceği aklımın uçundan geçmezdi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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