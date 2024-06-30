Tekirdağ'da asayiş

Ekipler iş yeri ve otomobilde yaptıkları aramada, 25 bin makaron, (filtreli sigara kağıdı) 14 bin boş sigara kutusu, 5 kilogram kıyılmış tütün, 25 bandrolsüz puro ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ihbar üzerine belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyazköy Mahallesi'nde bir kişinin tarlasında kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

Ekipler, adrese yaptıkları operasyonda özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından aranması olan İ.B'yi yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine aranması olan İ.B'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

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