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        Tekirdağ'da asayiş

        Marmaraereğlisi ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 14:42 Güncelleme: 30.06.2024 - 14:42
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Marmaraereğlisi ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine aranması olan İ.B'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

        Ekipler, adrese yaptıkları operasyonda özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından aranması olan İ.B'yi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        - Saray'da kenevir operasyonu

        Saray ilçesinde tarlasında kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyazköy Mahallesi'nde bir kişinin tarlasında kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

        Ekipler, belirlenen tarlada yaptığı aramada 100 kenevir bitkisi ele geçirdi.

        Olayla ilgili tarla sahibi A.K. gözaltına alındı.

        - Malkara'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Malkara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ihbar üzerine belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Ekipler iş yeri ve otomobilde yaptıkları aramada, 25 bin makaron, (filtreli sigara kağıdı) 14 bin boş sigara kutusu, 5 kilogram kıyılmış tütün, 25 bandrolsüz puro ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi İ.E.Ö. jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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