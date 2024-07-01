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        Tekirdağ'da "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" sona erdi

        Tekirdağ'da "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" şarkıcı Sinan Yılmaz konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 08:06 Güncelleme: 01.07.2024 - 08:06
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        Tekirdağ'da "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" sona erdi
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        Tekirdağ'da "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" şarkıcı Sinan Yılmaz konseriyle sona erdi.

        Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde Karadeniz Mahallesi Hayrabolu yolundaki şenlik alanında düzenlenen organizasyonun kapanış programında şarkıcı Sinan Yılmaz sahne aldı.

        Konser öncesi "şenlik ağası"nın belirlenmesi için açık arttırma usulüyle 10 bin liradan koç satılığa çıkarıldı. Koç, açık arttırma sonucu 200 bin lira ile en yüksek fiyatı veren Enver Yıldırım'a satıldı.

        Daha sonra ise Sinan Yılmaz sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konser alanını dolduran müzikseverler Yılmaz'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

        Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, her yıl olduğu gibi bu yılda son derece güzel bir şenlik düzenlediklerini belirtti.

        Düzenledikleri şenlikte kardeşlik bağlarının daha da güçlendiğini aktaran Akyüz, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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