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        Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:26
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        Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        C.U. yönetimindeki 07 SCG 21 plakalı motosiklet, Mithatpaşa Caddesi'nde R.L. idaresindeki 34 FJJ 335 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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