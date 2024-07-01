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        Tekirdağ'a demirleyen TCG AKIN ziyarete açıldı

        Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait kurtarma ve yedekleme gemisi TCG AKIN (A-584) Tekirdağ'da halkın ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:40 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:40
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        Tekirdağ'a demirleyen TCG AKIN ziyarete açıldı
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        Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait kurtarma ve yedekleme gemisi TCG AKIN (A-584) Tekirdağ'da halkın ziyaretine açıldı.

        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında CEYPORT Limanı'na demirleyen ve ziyarete açılan gemiyi Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Sinan Tercan ve vatandaşlar ziyaret etti.

        Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere askerler eşlik etti.

        Konuklarını gezdiren görevli askerler, gemi hakkında bilgi verdi.

        Vatandaşlardan Engin Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin vatandaşların ziyaretine açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Gemiyi daha yakından görme ve tanıma fırsatı yakaladıklarını anlatan Durmaz, ilgilerinden dolayı askerlere teşekkür etti.

        Durmaz, özellikle çocukların ve gençlerin gemiyi tanıması gerektiğini belirterek, "Şu andaki gemi yerli yapım dalgıç gemisi. Bu gemilerin daha derinlere hizmet vermesi, dalgıçların eğitiminde ve kurtarmada her zaman görevde olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Geminin özellikleri, personelin imkanlarının bu denli iyi olduğunu görmek bizleri sevindirdi." diye konuştu.

        - Kurtarma ve yedekleme gemisi TCG AKIN (A-584)

        Gemi, yara alan, karaya oturan veya arıza yapan gemilerin kurtarılması ve yedeklenmesi, açık deniz yedeklemesi, dalgıç, Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ve Atmosferik Dalış Süiti (ADS) vasıtasıyla su altı onarım ve enkaz çıkarma gibi çalışmalara katılıyor.

        Su üstü atışlarında hedef çekme, torpido atışlarında hedef gemisi olarak faaliyet gösterme, torpidoların denizden alınması, denizaltıların satha gelememesi durumunda azami 600 metre derinliğe kadar personele yaşam desteği sağlayan gemi, personel kurtarma faaliyetlerine ve gemi yangınlarına müdahale edebiliyor.

        Gemi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava vasıtaları başta olmak üzere sivil hava vasıtaları dahil denize inen ve düşen tüm hava vasıtalarından personel kurtarma, bu vasıtalardan personel ve malzeme veya enkaz çıkarma, denize inen ve düşen hava vasıtalarının olanakları doğrultusunda suda batmadan kalmasını sağlama ve ihtiyaç duyulması durumunda yedekleme görevlerini de yerine getirebiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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