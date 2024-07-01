Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene ilçesinde yaz dönemi kurslarının başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ergene ilçesinde yaz dönemi kurslarının başladığı bildirildi.

        Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek ve spora yönlendirmek için çalıştıklarını belirtti.

        Kurslara kayıtların başladığını aktaran Doğramacı, "Tenis, futbol, voleybol, halk oyunları gibi branşlarda ücretiz kayıtlarımız başladı. Yeni dönem kurslarımıza yoğun bir ilginin olmasını bekliyoruz."ifadelerini kullandı.

        - Çorlu'da "Açık Hava Sinema Günleri" başladı

        Çorlu Belediyesince vatandaşların filmleri ücretsiz izleyebileceği "Açık Hava Sinema Günleri" başlatıldı.

        Çardaklı Çeşme Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Neşeli Dalgalar: Dalgamanya" filmi izleyicilerle buluştu.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, etkinliklerin ücretsiz olarak düzenlenmeye devam edeceğini bildirdi.

        Vatandaşların belediyenin sosyal medya hesaplarını takip etmesini isteyen Sarıkurt, "Etkinliğimizi bu yıl 3'üncü kez düzenleyeceğiz. Farklı ve güzel filmleri vatandaşlarımızla ücretsiz şekilde buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımız, belediyemizin sosyal medya hesaplarını takip ederek, yayınlanacak olan filmlerin tarihlerini öğrenebilirler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'a demirleyen TCG AKIN ziyarete açıldı
        Tekirdağ'a demirleyen TCG AKIN ziyarete açıldı
        Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerası...
        Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerası...
        Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Tekirdağ'da "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" sona erdi
        Tekirdağ'da "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" sona erdi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da Kadriye Mahallesi yıllardır leyleklere yuva oluyor
        Tekirdağ'da Kadriye Mahallesi yıllardır leyleklere yuva oluyor