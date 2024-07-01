Ergene ilçesinde yaz dönemi kurslarının başladığı bildirildi.

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek ve spora yönlendirmek için çalıştıklarını belirtti.

Kurslara kayıtların başladığını aktaran Doğramacı, "Tenis, futbol, voleybol, halk oyunları gibi branşlarda ücretiz kayıtlarımız başladı. Yeni dönem kurslarımıza yoğun bir ilginin olmasını bekliyoruz."ifadelerini kullandı.

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