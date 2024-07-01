Tekirdağ'da Kabotaj Deniz Kupası yarışları sona erdi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tekirdağ Liman Başkanı İrfan Kızıltaş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün tarafından sporculara madalyaları verildi.

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