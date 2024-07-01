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        Tekirdağ'da Kabotaj Deniz Kupası yarışları sona erdi

        Tekirdağ'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:35 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:35
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        Tekirdağ'da Kabotaj Deniz Kupası yarışları sona erdi
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        Tekirdağ'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası yarışları tamamlandı.

        Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içinden farklı kulüplerden 60 sporcu katıldı.

        Marmara Denizi açıklarında dün başlayan yarışlar, 7 farklı sınıfta gerçekleşti.

        Yarışların sonunda yelken kulübünde ödül töreni düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tekirdağ Liman Başkanı İrfan Kızıltaş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün tarafından sporculara madalyaları verildi.

        Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

        Optimist Genel:

        1. Tuna Kaya - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        2. Hayrettin Eren Çakır - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        3. Bora Öden - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        4. Ahmet Arel Barut - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        5. Doruk Özkan - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        Optimist Junior:

        1. Ahmet Arel Barut - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        2. Doruk Özkan - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        3. Kemal Deniz Güzel - Büyükçekmece Yelken Spor Kulübü

        4. Duru Ateş - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        5. Rüzgar Uzel - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        Optimist Kızlar:

        1. Melis Bolat - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        2. Duru Ateş - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        3. Beren Erduran - Büyükçekmece Yelken Spor Kulübü

        Optimist Junior Kızlar:

        1. Duru Ateş - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        2. Mercan Derin Zayım - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        3. Sude Destereci - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        ILCA 4:

        1. Ege Subaşı - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        Bambinos Genel Klasman:

        1. Derin Güzel - Büyükçekmece Yelken Spor Kulübü

        2. Alpaslan Hazan - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        3. Tunahan Naci Piker - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        4. Ali Muhittin Sanan - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        5. Yağız Efe Bardak - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        C Bambinos Kızlar:

        1. Derin Güzel - Büyükçekmece Yelken Spor Kulübü

        2. Alya Bayraktar - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        3. Şimal Şahin - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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