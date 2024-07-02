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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:05 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:05
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Müdürlüğü ekipleri, Kazımiye Mahallesi'nde M.K'ye ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ev sahibi M.K ve evde bulunan E.K. gözaltına alındı.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Çerkezköy ilçesinde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri R.A'yı Bağlık Mahallesi'nde durdurdu.

        Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Süleymanpaşa'da otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü S.C gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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