Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Müdürlüğü ekipleri, Kazımiye Mahallesi'nde M.K'ye ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi M.K ve evde bulunan E.K. gözaltına alındı.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Çerkezköy ilçesinde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri R.A'yı Bağlık Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Süleymanpaşa'da otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü S.C gözaltına alındı.
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