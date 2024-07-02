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        TREDAŞ, orman yangınlarına karşı uyardı

        Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:59 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:59
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        TREDAŞ, orman yangınlarına karşı uyardı
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        Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve insan faktörlerinden kaynaklı yangınların arttığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları riski yükseliyor. Doğayı korumak hepimizin sorumluluğundadır. Unutmayalım, küçük ihmaller büyük yangınlara sebep olabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınalım. Cam şişe ve kırık cam parçalarını ortalıkta bırakmayalım. Ormanlık alanlarda sigara ve izmaritleri yere atmayalım. Piknik sonrasında mutlaka ateşin söndüğünden emin olalım ve çöplerimizi toplayalım. Geleceğimiz için ormanlarımızı koruyalım." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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