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        Mor renkli tarlalarıyla anılır hale gelen Tekirdağ'da lavanta şenliği düzenlenecek

        Tekirdağ'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen mor renkli tarlalarda lavanta şenliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:47
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        Mor renkli tarlalarıyla anılır hale gelen Tekirdağ'da lavanta şenliği düzenlenecek
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        Tekirdağ'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen mor renkli tarlalarda lavanta şenliği düzenlenecek.

        Bu yıl dördünce kez düzenlenecek "Tekirdağ Lavanta Şenliği" kapsamında çeşitli etkinlikler yapılacak.

        Gün boyunca ziyaretçileri misafir edecek lavanta tarlarının sunduğu eşsiz güzelliklerin içesinde katılımcılar hazırlanan özel dekorlar önünde fotoğraf çektirip güzel anılar biriktirecek.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ 4. Lavanta Şenliğinin 8 Temmuz'da düzenleneceğini söyledi.

        Tekirdağ Valiliği himayesinde yine güzel bir şenliğe imza atmak istediklerini ifade eden Hacıoğlu, "Şenliğimiz bir çok etkinlikten oluşuyor. Halk oyunları, müzik ekibi, gastronomi unsurlarının olduğu, gezmeye ve eğlenceye dayalı bir şenlik olacak. Fotoğraf sanatçıları burada birbirinden güzel kareler yakalamaya çalışacak. Şenliğin yapılacağı tarla göl, deniz ve Ganos Dağı eteklerinin görüldüğü bir manzaraya sahip." dedi.

        Hacıoğlu, kent genelinde 1500 dekarlık alanda lavanta üretimi yapıldığını aktararak, mor renkli tarlaların kentin turizmine de katkı sağladığını dile getirdi.

        Tekirdağ'ın bütün ilçelerinde lavanta tarlası bulunduğunu belirten Hacıoğlu, "Tarlalar içerisinde 30 donanımlı, ziyaretçi kabul eden tarla var. İnsanları tarlalarda doğayla iç içe vakit geçirip, güzel anılar biriktirmek için buraya geliyor. Tekirdağ'da lavanta tarlalarına gelen ziyaretçilerin sayısı her geçen yıl artıyor. Bizlerde düzenlenen etkinliklerle lavanta farkındalığını daha da artırmaya çalışıyoruz. Ülkemizde pandemi sonra gelişen turizm algoritmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından agro turizm, eko turizm ve doğa turizmi rotaları desteklenmekte. Lavanta tarlalarında güzel anılar biriktirmek isteyen çoğu insan kentimize geliyor. İstanbul'a yakın olmak ve tarlaların donanımlı olması bunda en önemli etken oluyor." diye konuştu.

        Hacıoğlu, şenlikle birlikte çok sayıda misafirin lavanta tarlasını ziyaret edeceğini belirterek, mor renkli tarlaların insanların yeni rotası haline geldiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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