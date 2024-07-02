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        GÜNCELLEME- Tekirdağ'da çıkan tarla yangını söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan tarla yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:28 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:28
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        GÜNCELLEME- Tekirdağ'da çıkan tarla yangını söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan tarla yangını söndürüldü.

        Karatepe mevkisinde bir tarlada yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, TOMA ve iş makineleri sevk edildi.

        Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile söndürülen yangında, 300 dönüm buğday ekili 800 dönüm tarım alanı ile İl Emniyet Müdürlüğünün kullandığı atış poligonu zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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