GÜNCELLEME- Tekirdağ'da çıkan tarla yangını söndürüldü

Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile söndürülen yangında, 300 dönüm buğday ekili 800 dönüm tarım alanı ile İl Emniyet Müdürlüğünün kullandığı atış poligonu zarar gördü.

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