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        Tescilli Tekirdağ soğanında hasat zamanı

        Tekirdağ'daki tarlalarda, ata tohumu ile üretilen tescilli Tekirdağ soğanının hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:20
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        Tescilli Tekirdağ soğanında hasat zamanı
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        Tekirdağ'daki tarlalarda, ata tohumu ile üretilen tescilli Tekirdağ soğanının hasadına başlandı.

        İl genelinde sabahın ilk ışıklarıyla başlayan soğan mesaisi, tarlalarda öğleye dek sürüyor.

        Bu yıl Tekirdağ'da 4 bin 630 dekarda ekilen tescilli Tekirdağ soğanından 5 bin 430 ton rekolte bekleniyor. Hasat eylül ayına kadar devam edecek.

        Üretici Günal Deveci, AA muhabirine soğanda verimli bir hasat dönemi beklediklerini söyledi.

        Tekirdağ soğanının geleneksel yöntemlerle üretildiğini aktaran Deveci, coğrafi işaretle birlikte Tekirdağ soğanının kıymetinin daha anlaşılır hale geldiğini ifade etti.

        Deveci, Tekirdağ soğanını başta İstanbul olmak üzere çevre illere sattıklarını belirterek, "Tohum, ata tohumu. Babam öldü ama 1940'tan bu yana soğancılık yapılıyordu. Hala o tohumu kullanıyoruz. Burada herkeste bu döngü vardır. Herkesin tohumu devam etmektedir." dedi.

        Tekirdağ soğanının yüzde 85 kuruluğa sahip olduğunu vurgulayan Deveci, bu özelliğinin onu değerli kıldığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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