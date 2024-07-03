Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamda Süleymanpaşa ilçesindeki TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobil ve Kapaklı ilçesindeki bir adreste arama yaptı.

        Aramalarda, 2 bin 223 sentetik ecza, 1 kilo 143 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 290 lira ele geçirildi.

        Bu suç unsurlarına ilişkin 5 şüpheli gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Sinan Ateş cinayeti davasında üçüncü celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında üçüncü celse
        Emekli polisten çifte cinayet! Baba ve oğlunu öldürdü
        Emekli polisten çifte cinayet! Baba ve oğlunu öldürdü
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara!
        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara!
        Biden'dan düello itirafı: Sahnede neredeyse uyuyordum
        Biden'dan düello itirafı: Sahnede neredeyse uyuyordum
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!

        Benzer Haberler

        Tescilli Tekirdağ soğanında hasat zamanı
        Tescilli Tekirdağ soğanında hasat zamanı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        GÜNCELLEME- Tekirdağ'da çıkan tarla yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME- Tekirdağ'da çıkan tarla yangını söndürüldü
        Tekirdağ'da çıkan tarla yangınına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da çıkan tarla yangınına müdahale ediliyor
        Çorlu'da tarım arazisinde yangın; TOMA ile de müdahale ediliyor
        Çorlu'da tarım arazisinde yangın; TOMA ile de müdahale ediliyor
        Mor renkli tarlalarıyla anılır hale gelen Tekirdağ'da lavanta şenliği düzen...
        Mor renkli tarlalarıyla anılır hale gelen Tekirdağ'da lavanta şenliği düzen...