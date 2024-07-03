Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede meydan ve çevre düzenleme çalışmaları öncesinde inceleme ve tespitlerde bulunan Nallar, yapılacak çalışmalarla ilgili yetkili personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, ekiplerin başladığı çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacağını belirtti.

Vatandaşların sorunları çözmek için planladıkları programla dahilinde ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Nallar, "Göreve başladığımızdan bu yana vatandaşlarımızın sorunlarına kulak veriyor ve çözmek için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. İlçemizde yol yapım, yosun temizleme, çocuk parkı yenileme ve yaya geçitlerinin boyanması çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.