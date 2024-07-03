Tekirdağ'da 20 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler bu kapsamda H.T'nin işlettiği bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada 20 bin makaron ve 18 kilogram tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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