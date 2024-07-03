Tekirdağ'da 20 bin makaron ele geçirildi

Aramada 20 bin makaron ve 18 kilogram tütün ele geçirildi.

Ekipler bu kapsamda H.T'nin işlettiği bir iş yerinde arama yaptı.

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