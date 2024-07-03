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        Tekirdağ Adliyesinde yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılar için tören düzenlendi

        Tekirdağ Adliyesinde tayin olan hakim ve savcılar için veda töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:37 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:37
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        Tekirdağ Adliyesinde yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılar için tören düzenlendi
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        Tekirdağ Adliyesinde tayin olan hakim ve savcılar için veda töreni düzenlendi.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atanan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine atanan Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına atanan 1. İdare Mahkemesi Başkanı Özkan Atasever için Tekirdağ Adliyesi Konferans Salonu'nda veda töreni gerçekleştirildi.

        Törene katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından Gül, Ergin ve Atasever'e plaket takdim edildi.

        Törene, Tekirdağ Başsavcı Vekili Uğur Özcan, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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