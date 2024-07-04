Tekirdağ'da asayiş

Yapılan çalışma sonucu 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.Ç. ilçede yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Malkara ilçesinde 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Ahimehmet Mahallesi'nde park halinde bulunan 31 ED 549 plakalı tırda henüz nedeni bilinmeyen neden yangın çıktı.

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