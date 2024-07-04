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        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 09:50 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:50
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Yeniköy Mahallesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        Vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında, 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        -Ergene'de tırda çıkan yangın söndürüldü

        Ergene ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Ahimehmet Mahallesi'nde park halinde bulunan 31 ED 549 plakalı tırda henüz nedeni bilinmeyen neden yangın çıktı.

        Yangını görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yol kenarında bulunan anızlık alana da sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

        -Malkara'da firari hükümlü yakalandı

        Malkara ilçesinde 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

        Yapılan çalışma sonucu 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.Ç. ilçede yakalanarak gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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