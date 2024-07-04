Tekirdağ'da asayiş
Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Yeniköy Mahallesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında, 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
-Ergene'de tırda çıkan yangın söndürüldü
Ergene ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Ahimehmet Mahallesi'nde park halinde bulunan 31 ED 549 plakalı tırda henüz nedeni bilinmeyen neden yangın çıktı.
Yangını görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yol kenarında bulunan anızlık alana da sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
-Malkara'da firari hükümlü yakalandı
Malkara ilçesinde 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışma sonucu 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.Ç. ilçede yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
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