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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 14 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:21
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 14 şüpheli yakalandı.

        Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonrası Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren 2 kahvehanede kumar oynandığı tespit etti.

        Ekipler kahvehanelerde kumar oynadığı belirlenen 14 şüpheliye toplam 89 bin 840 lira ceza kesildi.

        İşletmeciler H.Y. ve İ.B'ye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

        - Saray'da aranması olan 2 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 14 yıl ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

        Yapılan çalışma sonucu 14 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan F.Ş. ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.C. ilçede yakalanarak gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan firari hükümlüler cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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