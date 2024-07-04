Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da üniversitenin tescil için geliştirdiği buğday çeşitlerinin hasadı yapıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, akademisyenlerce geliştirilen ve deneme ekimi yapılan buğday çeşitlerinin hasadının yapıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:43 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da üniversitenin tescil için geliştirdiği buğday çeşitlerinin hasadı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, akademisyenlerce geliştirilen ve deneme ekimi yapılan buğday çeşitlerinin hasadının yapıldığını söyledi.

        Başer, AA muhabirine, akademisyenlerce yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de farklı noktalarda 70 çeşidin deneme ekimi yapıldığını hatırlattı.

        Tescil edilecek aday çeşitlerinin değişen iklim şartlarına uygun, direnci ve yüksek verimiyle dikkati çektiğini aktaran Başer, değerlendirmelerden sonra kalite testlerinden geçen verimli çeşitlerin tescil için Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezine gönderileceğini ifade etti.

        Yeni buğday çeşidi geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başer, "Deneme ekimlerinde bölgede sık ekilen çeşitlerde, bizim geliştirdiğimiz ve tescil için Ankara'ya gönderilecek çeşitler karşılaştırılıyor. Gelecek yıllarda deneme ekimi yapılan yeni çeşitler tescilden sonra bölgede ekilmeye başlayacak. Deneme ekimlerinde çeşitlerin verim, kalite, hastalık yönünden bölgede ekimi yapılan çeşitlerde karşılaştırıyoruz." dedi.

        Başer, kuraklık ve ani sıcaklık dalgalanmalarının son yıllarda tarım ürünlerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

        Fakültenin önceden geliştirdi 6 buğday çeşidinin çiftçiler tarafından sıklıkla tercih edildiğini belirten Başer, "Çiftçilerden geliştirdiğimiz yerli buğday çeşitlerine önemli bir talep var. Özel sektöründe desteklemesi bizim için önemli. Çalışmalarımızda çok faydasını görüyoruz. Tescil deneme çeşitlerinde ekmeklik, makarnalık toplam 70 çeşidi karşılaştırıyoruz. Hasadın ardından gerekli değerlendirmeler yapılıp en iyi çeşitler belirlenecek." diye konuştu.

        Kentte faaliyet gösteren bir un firmasının yetkilisi Zekeriya Uzun da üniversitenin geliştirdiği çeşitlerin tarım sektörü için önemli olduğunu aktardı.

        Üniversite ve özel sektörün çeşit geliştirme çalışmalarının olumlu sonuçları olduğunu belirten Uzun, "Ortak AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Üniversite Türkiye'de tahıl ıslahında öne çıkmış bir üniversite. Biz de kendileriyle çeşit deneme ekimi çalışması yapıyoruz. Gelecek yıllarda da Türk çiftçisine önemli çeşitler sunacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

        Çiftçi İmdat Güngör ise tarımda doğru bilgi ve doğru çeşidin çok önemli olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        İzmir, Kahramanmaraş, Karabük ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İzmir, Kahramanmaraş, Karabük ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı

        Benzer Haberler

        Otomobilde 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Otomobilde 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, Gençler Dünya Şampiyonası'ndan madalyay...
        Milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, Gençler Dünya Şampiyonası'ndan madalyay...
        Otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş