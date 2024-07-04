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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Engelsiz Spor Okullarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:50
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Engelsiz Spor Okullarını ziyaret etti.

        İlçede birçok spor tesisinde yaz spor kursları ile sportif faaliyetler devam ediyor.

        Bu kapsamda, yapılan aktiviteleri yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Duman, gençlere başarılar diledi.

        Yılın her zaman diliminde sportif faaliyetlere önem verdiklerini belirten Duman, yaz aylarına özel düzenlenen bu aktivitelerin de ilgi ile karşılandığını kaydetti.

        Futbol oynayan gençlerle bir süre sohbet de eden Duman, sporun önemine değindi.

        İlçede, basketbol, futbol, voleybol, tenis ve halk oyunları branşlarında ücretsiz olarak düzenlenen spor faaliyetlerinin de devam ettiği bildirildi.

        Ziyaretlerde Kaymakam Duman'a, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı da eşlik etti.

        - Ergene'de yaz okulu başladı

        Ergene ilçesinde 11-14 ile 15-18 yaş guruplarındaki çocukların eğitici ve öğretici aktivitelere katılacağı yaz okulu başladı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine, yaz okulunun başladığını, okulda çocukların tanışma oyunları, sportif faaliyetler, gönüllülük faaliyetleri, değerler eğitimi, akıl ve zeka oyunları, halk oyunları, sabah sporu, sahne sırası sende tiyatro ve sinema, temel dini bilgiler, görsel sanatlar ve el sanatları, bilgi yarışması gibi etkinliklere katılabileceğini söyledi.

        Yaz okuluna katılmak isteyen öğrencilerin 1 Temmuz - 1 Eylül 2024 tarihlerinde Sağlık Mahallesindeki Mustafa Aslan Gençlik Merkezine başvuru yapabileceklerini ifade eden Doğramacı, Doğramacı, bir çok kategoride gerçekleşen yaz okulu faaliyetlerinin ücretsiz olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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