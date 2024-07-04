Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da tarlada ceset bulundu

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tarlada erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da tarlada ceset bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tarlada erkek cesedi bulundu.

        Belediye ekipleri, Nazım Sav Caddesi'ndeki tarlada temizlik çalışması yapacağı sırada bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, 60 yaşındaki R.İ'nin öldüğünü belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da üniversitenin tescil için geliştirdiği buğday çeşitlerinin hasa...
        Tekirdağ'da üniversitenin tescil için geliştirdiği buğday çeşitlerinin hasa...
        Otomobilde 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Otomobilde 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, Gençler Dünya Şampiyonası'ndan madalyay...
        Milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, Gençler Dünya Şampiyonası'ndan madalyay...