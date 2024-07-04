Tekirdağ'da tekstil atölyesinde uyuşturucu ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı

Atölyede yapılan aramada iklimlendirme sistemiyle yetiştirildiği tespit edilen 1973 kök skunk bitkisi ile 16 kilo 380 gram esrar, 12 klima, 11 fan, 138 aydınlatma lambası, 2 bin 500 litre bitki besleyici gübre, 23 hava nemlendirme filtresi, 4 bin 832 saksı, 1800 metre elektrik kablosu ve 450 metre havalandırma borusu ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi.

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