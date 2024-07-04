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        Tekirdağ'da tekstil atölyesinde uyuşturucu ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil atölyesinde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda skunk bitkisi yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 21:10 Güncelleme: 04.07.2024 - 21:10
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        Tekirdağ'da tekstil atölyesinde uyuşturucu ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil atölyesinde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda skunk bitkisi yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi.

        Atölyede yapılan aramada iklimlendirme sistemiyle yetiştirildiği tespit edilen 1973 kök skunk bitkisi ile 16 kilo 380 gram esrar, 12 klima, 11 fan, 138 aydınlatma lambası, 2 bin 500 litre bitki besleyici gübre, 23 hava nemlendirme filtresi, 4 bin 832 saksı, 1800 metre elektrik kablosu ve 450 metre havalandırma borusu ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında Ö.G. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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