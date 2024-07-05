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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:34 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:34
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 156 sentetik ecza hap, 24 gram eroin, 20 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 500 lira ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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