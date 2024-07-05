Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 156 sentetik ecza hap, 24 gram eroin, 20 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 500 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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