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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde otobüse çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:31
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde otobüse çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        M.G'nin kullandığı 35 ASD 70 plakalı otomobil, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesinde, K.U'nun kullandığı 59 AIB 287 plakalı otobüse çarptı.

        Çarpma sonucu devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

        Yaralı sürücüsü bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine hastaneye kaldırıldı.

        - Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor

        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 35 araç sürücüsüne 85 bin 551 lira ceza kesildi.

        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Ergene ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 229 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 35 araç sürücüsüne 85 bin 551 lira para cezası kesildi.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesinde şüphe üzerine G.K'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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