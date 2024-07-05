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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:51
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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Zafer Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 25 gram esrar ele geçirdi.

        Evde bulunan B.K. gözaltına alındı.

        Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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