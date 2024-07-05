Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Zafer Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 25 gram esrar ele geçirdi.
Evde bulunan B.K. gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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