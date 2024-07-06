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        Tekirdağ Valisi Soytürk temel atma törenine katıldı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Saray ilçesinde yaptırılacak ilkokulun temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:21
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        Tekirdağ Valisi Soytürk temel atma törenine katıldı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Saray ilçesinde yaptırılacak ilkokulun temel atma törenine katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede yüzde 51'i hayırsever iş insanı Zeki Algur, geri kalan kısmı devlet bütçesinden karşılanacak 24 derslikli ilkokulun temel atma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

        Vali Soytürk, törende yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın nüfusunun her yıl arttığını belirtti.

        Kentte 21 yeni okulun yapımının devam ettiğini aktaran Soytürk, "14 okulumuzun ihale sürecini başlattık. Kimisinin sözleşmesini imzaladık, kimisinin nihai kararını verdik, kimisinin de tarihi alınmış oldu. Ayrıca 13 okulumuzun onarım çalışması devam etmekte, Allah nasip ederse Eylül ayındaki eğitim öğretim yılına da hazır hale gelecek. Yine TOKİ tarafından 5 tane okulumuzun ihalesi yapıldı ve inşaat çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Soytürk, hayırseverlerin desteğiyle temeli atılan okulun ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından dua edilmesi ve kurban kesiminin ardından okulun temeli atıldı.

        Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, hayırsever Zeki Algur, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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