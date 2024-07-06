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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 1340 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:07 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:07
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 1340 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin Aydoğdu Mahallesi'nde iki evde yaptıkları aramada 1340 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda K.Ç. ve V.Ş. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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