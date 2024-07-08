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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 54 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 112 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:08 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:08
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 54 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 112 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 112 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 54'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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