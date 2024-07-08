Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Marmara Denizi Değirmenaltı Mahallesi açıklarında tekneyle denize açılan bir kişi, yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Tekirdağ açıklarında, tekneye eşlik eden bir yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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