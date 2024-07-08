Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
Tekirdağ açıklarında, tekneye eşlik eden bir yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tekirdağ açıklarında, tekneye eşlik eden bir yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Marmara Denizi Değirmenaltı Mahallesi açıklarında tekneyle denize açılan bir kişi, yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
Yunus bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.
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