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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene ilçesine Aile Sağlığı Merkezi yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:36 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:36
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene ilçesine Aile Sağlığı Merkezi yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaş Mahallesi'nde bağışçı Ergene Belediyesi ile bağışçı Fevzi Atlı tarafından 5 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yaptırılacak.

        Aile Sağlığı Merkezi yaptırılmasına dair protokol, Vali Recep Soytürk, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve bağışçı Fevzi Atlı tarafından imzalandı.

        Vali Soytürk, merkezin ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, merkezi yaptıracak olanlara teşekkür etti.

        -Bağımlılıklarla mücadele paneli düzenlenecek

        Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele paneli düzenlenecek.

        İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek panelde tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, davranışsal bağımlılık, bağımlılıkların tedavi ve rehabilitasyonları konuları ele alınacak.

        Panelde alanında uzman kişiler katılımcıları yapacakları sunumlarla bilgilendirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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