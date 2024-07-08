Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 10 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 10 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Marmaraereğlisi ilçesinde uygulama yaptı.

        Ekipler, 1927 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 335 aracı incelendi.

        Çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

        Uygulamada 17 araca trafik yönünden 37 bin 706 bin lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da "Sevgi eli sanata dönüştü" sergisi açıldı
        Tekirdağ'da "Sevgi eli sanata dönüştü" sergisi açıldı
        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 54 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 54 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da 'Günebakan' operasyonunda 54 tutuklama
        Tekirdağ'da 'Günebakan' operasyonunda 54 tutuklama