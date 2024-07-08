Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 10 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Marmaraereğlisi ilçesinde uygulama yaptı.
Ekipler, 1927 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 335 aracı incelendi.
Çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.
Uygulamada 17 araca trafik yönünden 37 bin 706 bin lira idari para cezası kesildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.