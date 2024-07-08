Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 10 zanlı yakalandı

Uygulamada 17 araca trafik yönünden 37 bin 706 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Marmaraereğlisi ilçesinde uygulama yaptı.

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