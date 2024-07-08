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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 18:43 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:49
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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sarılar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında 30 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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