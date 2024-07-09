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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlatıldı

        Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:27
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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlatıldı
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        Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

        Ekipler, Tekirdağ Lavanta Şenliği'nde kadınlarla bir araya geldi.

        Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili katılımcılara bilgi verildi.

        Ekipler, kadınlara KADES uygulamasıyla ilgili broşür de dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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