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        Tekirdağ'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:15 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:15
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        Tekirdağ'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sarılar Mahallesi'nde Burhan Ü. idaresindeki 34 EDN 76 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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