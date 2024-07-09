Tekirdağ'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sarılar Mahallesi'nde Burhan Ü. idaresindeki 34 EDN 76 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.
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