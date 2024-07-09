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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:46 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:51
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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İstasyon Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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