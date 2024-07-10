TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ'da yapıldı

Ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Dört Mevsim Turizm Rotasının Oluşturulması ve Gastronomi Okulu Kurulması" Projesi'ne yönelik fesih talebi görüşüldü.

Toplantı, bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi ile başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yapılan toplantı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve TRAKYAKA Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla gerçekleşti.

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