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        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:01 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:01
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        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, ev aletleri üreten BSH'nin fabrikasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Soytürk, ardından Muharrem Ayı dolayısıyla Çerkezköy Ehlibeyt Derneğini ziyaret etti.

        Dernek Başkanı Sinan Boztepe ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Soytürk, derneği gezerek üyelerle bir süre sohbet etti.

        Ziyaretlerinde Soytürk'e İlçe Kaymakam Vekili Mustafa Gürdal ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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