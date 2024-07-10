Tekirdağ'da kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde H.B. ve boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi U.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada H.B, U.B'yi silahla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan U.B, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.