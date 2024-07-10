Tekirdağ ve İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da çalışma yaptı.

Tekirdağ ve İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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