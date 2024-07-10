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        Tekirdağ ve İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ ve İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:33 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:33
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        Tekirdağ ve İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ ve İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da çalışma yaptı.

        Yapılan çalışmalar sonucu 5 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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