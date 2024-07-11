Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Muratlı, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerindeki operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 559 sentetik ecza hap, 40 gram metamfetamin, 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 285 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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