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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:24 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:24
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Süleymanpaşa, Muratlı, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerindeki operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 559 sentetik ecza hap, 40 gram metamfetamin, 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 285 lira ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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