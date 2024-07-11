Tekirdağ'da asayiş

Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Aramada 11 bin 600 makaron ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ekipler bu kapsamda K.K'nin evinde arama yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.