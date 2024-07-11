2010 doğumlular için 18 Temmuz, 2011 doğumlular için ise 19 Temmuz'da düzenlenecek olan seçmeler sonunda kadroya alınacak yetenekli futbolcular belirlenecek.

Kulüp, ilçede yaşayan çocuk ve gençleri spora teşvik etmek için yürüttükleri çalışmalar kapsamında "Haydi ÇBFK'da Geleceğine Adım At" kampanyası başlattı.

Çorlu Belediye Futbol Kulübü (ÇBFK), 2010 ve 2011 doğumlular için oyuncu seçmesi yapacak.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş da 429 milyonluk yatırım ile yapılacak devlet hastanesinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardır planlanan devlet hastanesi yapılması çalışmalarının sonuna gelindiğini belirtti.

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